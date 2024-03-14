Латвия депортирует в Россию 800 неграждан

Латвийские власти приняли решение о депортации 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест, заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке, сообщает «Sputnik.Латвия».

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По её словам, вся информация о них уже передана Госпогранслужбе страны для окончательной проверки.

«В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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