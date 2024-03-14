Латвия депортирует в Россию 800 неграждан

По её словам, вся информация о них уже передана Госпогранслужбе страны для окончательной проверки.

«В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

