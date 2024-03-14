Латвия депортирует в Россию 800 неграждан
Латвийские власти приняли решение о депортации 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест, заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке, сообщает «Sputnik.Латвия».
По её словам, вся информация о них уже передана Госпогранслужбе страны для окончательной проверки.
«В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются – будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», — подчеркнула представитель ведомства.
Ранее Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинорежиссёра Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату
- SpaceX в третий раз запустила ракету Starship
- Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ
- Путин: Новые национальные проекты должны запустить в 2025 году
- Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно
- Латвия депортирует в Россию 800 неграждан
- Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО
- СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
- Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в московском метро
- Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru