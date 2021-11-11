Латвия отказалась принимать мигрантов из Белоруссии

«Латвия, страны Балтии и Польша... не будут этих мигрантов принимать. Мы не станем этого делать, мы открывать границу не будем», - подчеркнул он.

Пабрикс не исключил, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдёт на обострение ситуации, то в разрешение миграционного кризиса могут быть вовлечены Евросоюз и даже НАТО, сообщает RT.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

