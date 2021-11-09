Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Главной темой осуждения стала ситуация с мигрантами на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. Главы государств выразили озабоченность жестокими действиями Польши. Власти страны стягивают на границу регулярные войска.
В ходе разговора Путин и Лукашенко также подтвердили дружественный настрой стран на развитие взаимовыгодных отношений.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о большом количестве беженцев из стран Ближнего Востока на границе с Польшей. По данным ведомства, на границе находятся около двух тысяч человек, среди них много женщин и детей. Польша ввела чрезвычайное положение на пограничных территориях, к их охране привлечена армия и полиция.
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