Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главной темой осуждения стала ситуация с мигрантами на белорусско-польской и белорусско-литовской границе. Главы государств выразили озабоченность жестокими действиями Польши. Власти страны стягивают на границу регулярные войска.

В ходе разговора Путин и Лукашенко также подтвердили дружественный настрой стран на развитие взаимовыгодных отношений.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил о большом количестве беженцев из стран Ближнего Востока на границе с Польшей. По данным ведомства, на границе находятся около двух тысяч человек, среди них много женщин и детей. Польша ввела чрезвычайное положение на пограничных территориях, к их охране привлечена армия и полиция.

