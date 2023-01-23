Латвия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своих соцсетях заявил, что Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизит уровень дипломатических отношений с Россией.

Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией

По его словам, решение было принято из-за продолжающейся спецоперации России на Украине.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», — написал дипломат.

Ранее власти Эстонии, в ответ на решение России понизить уровень дипломатических отношений, объявили о «принципе паритета» и высылке из страны российского посла Владимира Липаева, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДипломатияВысылкаРоссияЛатвия
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