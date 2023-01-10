Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики

Министерство иностранных дел Латвии заявило о том, что «разгром России» является одним из приоритетов внешней политики страны, передает Sputnik Латвия.

Положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем.

Ранее стало известно, что власти Латвии хотят приостановить действие закона «О репатриации», так как им слишком часто пользуются россияне.

В Латвии могут усложнить переезд россиян в страну

По данным Baltnews, МВД страны инициирует приостановку закона 10 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры