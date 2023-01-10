Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики
Министерство иностранных дел Латвии заявило о том, что «разгром России» является одним из приоритетов внешней политики страны, передает Sputnik Латвия.
Положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем.
Ранее стало известно, что власти Латвии хотят приостановить действие закона «О репатриации», так как им слишком часто пользуются россияне.
По данным Baltnews, МВД страны инициирует приостановку закона 10 января.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики
- В СПЧ заявили об отправке в зону спецоперации недолеченных солдат
- В Запорожской области заявили о 89 ударах силами ВСУ
- Алиев исключил возможность войны с Арменией
- Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины
- Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Харьков
- Свадеб в Калужской области за год оказалось на 25% больше разводов
- Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
- В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
- Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru