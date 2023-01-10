Латвия назвала «разгром России» одним из приоритетов внешней политики

Министерство иностранных дел Латвии заявило о том, что «разгром России» является одним из приоритетов внешней политики страны, передает Sputnik Латвия.

Положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем.

Ранее стало известно, что власти Латвии хотят приостановить действие закона «О репатриации», так как им слишком часто пользуются россияне.