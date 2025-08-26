Российского физика-ядерщика Ожаровского депортировали из Монголии

Российский физик-ядерщик Ожаровский в своём Telegram-канале заявил, что его депортировали из Монголии.

Физик Ожаровский заподозрил Францию в своем задержании

В своём посте он опубликовал фотографию с погранперехода.

«Депортировали», - написал учёный.

Ранее Ожаровского задержали в Монголии во время измерения окружающей среды с помощью дозиметра, сообщает RT.

По словам самого учёного, его схватили, когда он «лазил по горам радиоактивных отходов», на пустынном месте, где никто не живёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ожаровского
