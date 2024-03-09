Латвия, Чехия и Канада предупредили своих граждан о рисках в России

Власти нескольких стран предупредили граждан о риске возможных атак в России в ближайшие 48 часов. Об этом пишет РБК.

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Ранее посольства США и Великобритании сообщили гражданам о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве.

Министерство иностранных дел Латвии в соцсети X призвало латвийцев, находящихся в РФ, проявлять бдительность и избегать массовых собраний в ближайшие дни. Власти Швеции предупредили об ухудшении «ситуации с безопасностью в регионе» и рекомендовали своим гражданам, которые находятся в РФ, следить за сообщениями посольства и международных СМИ. В свою очередь, посольство Чехии призвало чехов проявлять особую осторожность в связи с сообщениями «о возможных нападениях экстремистских группировок» в РФ.

Кроме того, канадские дипломаты опубликовали призыв к гражданам воздержаться от поездок в Россию. Также посольство Южной Кореи заявило о необходимости избегать многолюдных мест и по возможности не посещать достопримечательности и торговые центры.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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