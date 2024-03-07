ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Москве

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении террористического акта в синагоге в российской столице. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, вылазку готовили последователи афганского «филиала» запрещённой в России террористической организации ИГИЛ.

Подпольная ячейка боевиков выявлена в Калужской области. По оперативной информации ФСБ, экстремисты готовились к нападению на прихожан молитвенного помещения последователей иудаизма с применением огнестрельного оружия. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.