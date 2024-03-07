ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Москве

Федеральная служба безопасности объявила о предотвращении террористического акта в синагоге в российской столице. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, вылазку готовили последователи афганского «филиала» запрещённой в России террористической организации ИГИЛ.

Подпольная ячейка боевиков выявлена в Калужской области. По оперативной информации ФСБ, экстремисты готовились к нападению на прихожан молитвенного помещения последователей иудаизма с применением огнестрельного оружия. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по месту проживания радикалов в Калужской области найдено огнестрельное оружие, боеприпасы, элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Одно из резонансных нападений на синагогу в Москве произошло 11 января 2006 года. Тогда в культовое здание на Большой Бронной улице ворвался с ножом Александр Копцев, он ранил 10 человек, включая раввина. Суд приговорил нападавшего к 16 годам колонии.

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Фото: bronnaya.ru
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