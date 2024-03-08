В США и Британии предупредили об угрозе атак в Москве

Посольство Соединенных Штатов предупредило своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве, сообщает Ura.ru.

Аналогичное предупреждение для своих граждан опубликовало Министерство иностранных дел Великобритании. Дипломаты просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что якобы экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Существует угроза терактов в РФ.

