В США и Британии предупредили об угрозе атак в Москве

Посольство Соединенных Штатов предупредило своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве, сообщает Ura.ru.

Аналогичное предупреждение для своих граждан опубликовало Министерство иностранных дел Великобритании. Дипломаты просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что якобы экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Существует угроза терактов в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ВеликобританияСШАТерактыМосква

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