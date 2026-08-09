Клинтон: Трамп жаждет благосклонности Путина сильнее, чем Нобелевки

Экс-госсекретарь США и соперница президента Дональда Трампа на первых выборах Хиллари Клинтон заявила в подкасте Pivot, что глава государства хочет благосклонности российского коллеги Владимира Путина больше Нобелевской премии.

СМИ: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

«Я не знаю всех причин, но он жаждет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира», – указала политик. Она отметила, что лично выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы он смог заключить «достойный» мирный договор между Москвой и Киевом, чтобы Украине не пришлось «отказываться от какой-либо собственности».

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Хиллари КлинтонРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры