Клинтон: Трамп жаждет благосклонности Путина сильнее, чем Нобелевки
Экс-госсекретарь США и соперница президента Дональда Трампа на первых выборах Хиллари Клинтон заявила в подкасте Pivot, что глава государства хочет благосклонности российского коллеги Владимира Путина больше Нобелевской премии.
«Я не знаю всех причин, но он жаждет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира», – указала политик. Она отметила, что лично выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы он смог заключить «достойный» мирный договор между Москвой и Киевом, чтобы Украине не пришлось «отказываться от какой-либо собственности».
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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