«Я не знаю всех причин, но он жаждет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира», – указала политик. Она отметила, что лично выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы он смог заключить «достойный» мирный договор между Москвой и Киевом, чтобы Украине не пришлось «отказываться от какой-либо собственности».

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

