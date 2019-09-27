Латиносы и Европа не поддержат. Москва тщетно предлагает вывезти ООН из США

После очередного отказа США выдать визы некоторым членам российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН, в Москве снова прозвучали призывы перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", от самоуправства американцев в последние годы страдают не только россияне.

Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе ранее заявлял НСН, что Россия готова вынести вопрос о переносе штаб-квартиры в другую страну. Но эту инициативу не поддержит Латинская Америка и Европа, а на остальных США попросту надавят.

«Поставить-то вопрос [о переносе штаб-квартиры] мы можем. Но решение об этом принимают во время голосования государства-члены организации. Получим ли мы для этого большинство голосов, я не знаю. Латиносы явно не будут за это голосовать. Им удобнее ездить в США. Европа не будет голосовать из-за солидарности. Ну а дальше американцы будут нажимать на остальных. Для них это престижно, хотя изначально это было наше предложение – поместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке», - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил НСН, что действия США грубо нарушают международные нормы.