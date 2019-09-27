Латиносы и Европа не поддержат. Москва тщетно предлагает вывезти ООН из США
Экс-замгенсекретаря ООН объяснил в эфире НСН, какими методами США не позволят перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка.
После очередного отказа США выдать визы некоторым членам российской делегации, которая должна была принять участие в Генассамблее ООН, в Москве снова прозвучали призывы перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", от самоуправства американцев в последние годы страдают не только россияне.
Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе ранее заявлял НСН, что Россия готова вынести вопрос о переносе штаб-квартиры в другую страну. Но эту инициативу не поддержит Латинская Америка и Европа, а на остальных США попросту надавят.
«Поставить-то вопрос [о переносе штаб-квартиры] мы можем. Но решение об этом принимают во время голосования государства-члены организации. Получим ли мы для этого большинство голосов, я не знаю. Латиносы явно не будут за это голосовать. Им удобнее ездить в США. Европа не будет голосовать из-за солидарности. Ну а дальше американцы будут нажимать на остальных. Для них это престижно, хотя изначально это было наше предложение – поместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке», - сказал он.
В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил НСН, что действия США грубо нарушают международные нормы.
«Это означает, что сотрудники американского посольства Соединенных Штатов вообще не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Для них ООН – это такой домашний кинотеатр, где разные фильмы показывают, а и они свободны в том, чтобы кого-то допускать или не допускать к просмотру. Но если они эту разницу не понимают, может быть, имеет смысл как-то изменить ситуацию? Например, путем отзыва аккредитации у этих сотрудников», - заявил парламентарий.
Отметим, что ранее с предложением перенести штаб-квартиру ООН из США выступил Иран. Как заявил президент страны Хасан Роухани, Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.
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