В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН в другую страну, если такая инициатива будет обсуждаться.
Как сообщает ТАСС, иранский лидер подчеркнул, что США не имеют права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.
Напомним, в конце сентября между Россией и США разразился визовый скандал во время Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее.
Ранее в МИД РФ предложили перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из США в другую страну.
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