В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН в другую страну, если такая инициатива будет обсуждаться.

Как сообщает ТАСС, иранский лидер подчеркнул, что США не имеют права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

Напомним, в конце сентября между Россией и США разразился визовый скандал во время Генеральной ассамблеи ООН. Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее.

Ранее в МИД РФ предложили перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из США в другую страну.

