Экс-замгенсека ООН: Без права вето в Совбезе США разбомбят полмира
Советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН поддержал инициативу о реформировании Совета безопасности ООН.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал реформировать Совет безопасности ООН. Ранее в Токио неоднократно выступали за расширение состава Совбеза. По словам Абэ, в будущем Япония планирует стать постоянным членом Совета.
Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН согласился с тем, что Совет безопасности нуждается в реформировании.
«Безусловно, Совбез ООН нуждается в реформировании. Мир с 1945 года сильно изменился. Образовались новые мощные государства, такие как Индия и Бразилия. Не учитывать это было бы неправильно. Вопрос только в том, кто войдет в Совбез, и на каких правах – будут они постоянными членами, или нет. Постоянный член, как понимаете, это право вето. Россия активно поддерживает расширение Совета безопасности, но эту тему нужно серьезно обсудить и прийти, наконец, к окончательному решению», - сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что попытки реформировать Совет предпринимались уже давно, но ни к чему не привели.
«Есть группа 20 стран (G20) – там представлены ведущие экономики мира. А в Совете безопасности должны быть представлены не только ведущие экономики мира, но и ведущие в политическом плане государства. Эту трудную работу в свое время проводил итальянский постоянный представитель, много лет собирал заседания на эту тему. В рамках Генеральной ассамблеи была создана группа, но ни к чему не пришли, потому что была формула: определенное количество стран от каждого континента. И ни один континент не мог договориться, кто его будет представлять. Сейчас, наверное, нужно какие-то новые подходы продумать», - добавил Орджоникидзе.
Собеседник НСН подчеркнул, что выступает за сохранение права вето за постоянными членами Совбеза ООН.
«Нужно сохранить право вето за постоянными членами Совбеза . Иначе американцы будут бомбить половину мира», - заключил дипломат.
Отметим, что накануне между США и Россией разразился очередной дипломатический скандал. Москва обвинила Вашингтон в невыдаче виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в работе 74-ой Генассамблеи ООН. Также визы не получили российские делегаты конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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