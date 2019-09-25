Экс-замгенсека ООН: Без права вето в Совбезе США разбомбят полмира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал реформировать Совет безопасности ООН. Ранее в Токио неоднократно выступали за расширение состава Совбеза. По словам Абэ, в будущем Япония планирует стать постоянным членом Совета.

Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН согласился с тем, что Совет безопасности нуждается в реформировании.

«Безусловно, Совбез ООН нуждается в реформировании. Мир с 1945 года сильно изменился. Образовались новые мощные государства, такие как Индия и Бразилия. Не учитывать это было бы неправильно. Вопрос только в том, кто войдет в Совбез, и на каких правах – будут они постоянными членами, или нет. Постоянный член, как понимаете, это право вето. Россия активно поддерживает расширение Совета безопасности, но эту тему нужно серьезно обсудить и прийти, наконец, к окончательному решению», - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что попытки реформировать Совет предпринимались уже давно, но ни к чему не привели.

«Есть группа 20 стран (G20) – там представлены ведущие экономики мира. А в Совете безопасности должны быть представлены не только ведущие экономики мира, но и ведущие в политическом плане государства. Эту трудную работу в свое время проводил итальянский постоянный представитель, много лет собирал заседания на эту тему. В рамках Генеральной ассамблеи была создана группа, но ни к чему не пришли, потому что была формула: определенное количество стран от каждого континента. И ни один континент не мог договориться, кто его будет представлять. Сейчас, наверное, нужно какие-то новые подходы продумать», - добавил Орджоникидзе.