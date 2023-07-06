Латиноамериканские государства не захотели видеть Зеленского на саммите с Евросоюзом

Лидеры ряда латиноамериканских государств не пожелали видеть украинского лидера Владимира Зеленского на совместном саммите с Евросоюзом. Об этом сообщил портал Euractiv.

Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров

Отмечается, что саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) состоится 17-18 июля в Брюсселе. В частности, европейские дипломаты предлагали обсудить на нем поддержку Украины и пригласить Зеленского.

Издание сообщает, что президент Украины отказался от визита на саммит после протеста со стороны ряда латиноамериканских лидеров, хотя изначально Испания отправляла ему приглашение.

Также латиноамериканскими дипломатами были убраны все упоминания об Украине из предложенной версии декларации саммита, осудив попытки Евросоюза получить поддержку Украины на континенте. Один из них заявил изданию, что встреча не может быть посвящена исключительно призывам со стороны европейцев к поддержке в помощи Киеву.

Интересы CELAC в рамках саммита в Брюсселе больше направлены на свое социально-экономическое развитие, охрану окружающей среды и последствия торгового соглашения Евросоюза с южноамериканскими государствами.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Латинская АмерикаБрюссельСаммитЕвросоюзВладимир Зеленский

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