Евросоюз передал Китаю список компаний, игнорирующих санкции против России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза имеется список компаний, способствующих обходу антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

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По его словам, соответствующий документ был передан Пекину в рамках саммита ЕС - КНР.

«Работа по этому вопросу с Китаем идёт и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия Пекина», - заключил Мишель.

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесёт в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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