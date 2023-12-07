Евросоюз передал Китаю список компаний, игнорирующих санкции против России
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза имеется список компаний, способствующих обходу антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующий документ был передан Пекину в рамках саммита ЕС - КНР.
«Работа по этому вопросу с Китаем идёт и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия Пекина», - заключил Мишель.
Ранее в МИД Японии заявили, что Токио расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесёт в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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