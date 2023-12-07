Евросоюз передал Китаю список компаний, игнорирующих санкции против России

По его словам, соответствующий документ был передан Пекину в рамках саммита ЕС - КНР.

«Работа по этому вопросу с Китаем идёт и за пределами саммита, мы рассчитываем на конкретные действия Пекина», - заключил Мишель.

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесёт в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

