La Nazione: На виллу экс-депутата ГД Савченко наложили арест в Тоскане

Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств предпринимателей и структур России, которые попали под антироссийские санкции ЕС из-за ситуации на Украине, наложила арест на виллу экс-депутата Госдумы Олега Савченко в Тоскане. Об этом сообщает итальянская газета la Nazione.

Вилла стоимостью три миллиона евро расположена в провинции Лукка. По данным источника, дом «относится» к активам российского олигарха.

Отмечается, что скоро аналогичная мера может затронуть 52-метровую яхту «Лена» российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Сейчас она находится в Сан-Ремо. Ее стоимость составляет 50 миллионов евро.