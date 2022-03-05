La Nazione: На виллу экс-депутата ГД Савченко наложили арест в Тоскане

Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств предпринимателей и структур России, которые попали под антироссийские санкции ЕС из-за ситуации на Украине, наложила арест на виллу экс-депутата Госдумы Олега Савченко в Тоскане. Об этом сообщает итальянская газета la Nazione.

Вилла стоимостью три миллиона евро расположена в провинции Лукка. По данным источника, дом «относится» к активам российского олигарха.

Отмечается, что скоро аналогичная мера может затронуть 52-метровую яхту «Лена» российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Сейчас она находится в Сан-Ремо. Ее стоимость составляет 50 миллионов евро.

Как в 1998-м? Запад напугал российских бизнесменов санкциями

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране, общий объемом которого составляет 140 миллионов евро.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияСанкцииИмуществоДепутатИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры