La Nazione: На виллу экс-депутата ГД Савченко наложили арест в Тоскане
Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств предпринимателей и структур России, которые попали под антироссийские санкции ЕС из-за ситуации на Украине, наложила арест на виллу экс-депутата Госдумы Олега Савченко в Тоскане. Об этом сообщает итальянская газета la Nazione.
Вилла стоимостью три миллиона евро расположена в провинции Лукка. По данным источника, дом «относится» к активам российского олигарха.
Отмечается, что скоро аналогичная мера может затронуть 52-метровую яхту «Лена» российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Сейчас она находится в Сан-Ремо. Ее стоимость составляет 50 миллионов евро.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране, общий объемом которого составляет 140 миллионов евро.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине.
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