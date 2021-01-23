Кузнецова раскрыла судьбу задержанных на незаконных акциях детей
Пятерых подростков, задержанных на несанкционированной акции в Южно-Сахалинске, передали родителям. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в Facebook.
«Есть регионы, где не обошлось без инцидентов, в числе задержанных есть несовершеннолетние. Во Владивостоке, где детей выстраивали живой цепью, в Южно-Сахалинске также не обошлось без задержаний. Пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах», - пояснила детский омбудсмен.
Напомним, ранее в СМИ появились кадры задержания полицейским мальчика на несанкционированной акции в Москве. По словам Кузнецовой, представитель правопорядка таким образом пытался вывести несовершеннолетнего за периметр акции. Мальчика передали родителям, сообщает РИА Новости.
Вовлечение детей в несогласованные протесты может квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса как «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», предупредил представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК (массовые беспорядки)», - добавил он.
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