Курды объяснили нежелание объединиться с Асадом против Турции его упрямством

Президент Сирии Башар Асад рассказал, что неоднократно выходил с предложением к курдам об объединении сил для борьбы с «турецкими захватчиками», пишет РИА Новости. По словам Асада, впервые такое предложение было сделано после подписания меморандума о взаимопонимании Турции и России 22 октября текущего года. Тогда курды ответили, что «они не готовы присоединяться к сирийской армии». Глава сирийского государства также отметил, что попытки «убеждения курдских отрядов» продолжаются и сейчас, уже в рамках сотрудничества с Москвой.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в беседе с НСН заявил, что курды готовы к объединению, но при одном условии.

«Мы готовы вместе [с сирийской армией] бороться с турецкой агрессией. Но предлагаем разработать такую систему, которая позволит принять нас не по одному, а единой организацией. Нужно делать нормальное предложение сотрудничества, уважать друг друга. А то получается, что он [Асад] нам предлагает одно, а мы ему то же самое, но по-другому. Мы считаем, что хоть цель и оправдана, но методы неразумны», - сказал Мухаммад.

Он пояснил, что на данном этапе президент Сирии требует распустить курдское объединение, а всех его членов поодиночке прийти к нему «на помилование».

«Когда "Исламское Государство" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) подошло к Восточному Евфрату, вся сирийская армия Асада убежала оттуда. И мы уже 5 лет боремся с ИГ один на один, и с турецкой агрессией мы боремся. Пока наши победы были достигнуты при помощи США - с их поддержкой оружием и деньгами.