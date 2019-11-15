Курды объяснили нежелание объединиться с Асадом против Турции его упрямством
Представитель диаспоры сирийских курдов в эфире НСН рассказал, что президент Башар Асад должен согласиться с сохранением курдской автономии, если хочет заручиться их поддержкой.
Президент Сирии Башар Асад рассказал, что неоднократно выходил с предложением к курдам об объединении сил для борьбы с «турецкими захватчиками», пишет РИА Новости. По словам Асада, впервые такое предложение было сделано после подписания меморандума о взаимопонимании Турции и России 22 октября текущего года. Тогда курды ответили, что «они не готовы присоединяться к сирийской армии». Глава сирийского государства также отметил, что попытки «убеждения курдских отрядов» продолжаются и сейчас, уже в рамках сотрудничества с Москвой.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в беседе с НСН заявил, что курды готовы к объединению, но при одном условии.
«Мы готовы вместе [с сирийской армией] бороться с турецкой агрессией. Но предлагаем разработать такую систему, которая позволит принять нас не по одному, а единой организацией. Нужно делать нормальное предложение сотрудничества, уважать друг друга. А то получается, что он [Асад] нам предлагает одно, а мы ему то же самое, но по-другому. Мы считаем, что хоть цель и оправдана, но методы неразумны», - сказал Мухаммад.
Он пояснил, что на данном этапе президент Сирии требует распустить курдское объединение, а всех его членов поодиночке прийти к нему «на помилование».
«Когда "Исламское Государство" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) подошло к Восточному Евфрату, вся сирийская армия Асада убежала оттуда. И мы уже 5 лет боремся с ИГ один на один, и с турецкой агрессией мы боремся. Пока наши победы были достигнуты при помощи США - с их поддержкой оружием и деньгами.
«Сейчас же Асад предлагает распустить нам всю организацию и присоединиться к нему, прийти как бы на помилование»
Каждый член организации должен сказать: "Примите нас, пожалуйста, в сирийскую армию". Но мы и есть сирийская армия. У нас есть своя автономия, которая организует полицию, гаишников, медицинское обслуживание, решает вопросы с населением. А он [Асад] предлагает все это распустить», - рассказал представитель диаспоры сирийских курдов.
Он призвал Асада не упрямиться, а уважать жертвы и старания бойцов курдского военного объединения.
«И Россия ему [Асаду] уже советовала пойти нам на встречу, но он упрямится, настаивает на своем, чтобы мы пошли в полное его подчинение и в одиночку. А мы настаиваем, чтобы он уважал труд наших вооруженных сил. У нас погибло более 11 тысяч бойцов, ранено было более 20 тысяч. В нашем распоряжении сейчас более 12 тысяч террористов, которые находятся в наших тюрьмах. А Асад хочет проглотить нас так, чтобы от нас ничего не осталось», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что по словам Башара Асада, правительство США выступает против объединения курдов с официальной сирийской армией.
Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти США, которые на протяжении последних нескольких лет поддерживали курдов, фактически бросили их в Сирии. Джавад Мухаммад в эфире НСН объяснил, почему не согласен с этой точкой зрения.
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