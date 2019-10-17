Курды обозначили условия отвода войск от сирийско-турецкой границы
Курдский политик, бывший официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду заявил, что условие отвода войск курдов от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ходе американо-турецких переговоров стороны договорились о прекращении огня в Сирии после отвода курдских войск от границы.
Хеду заявил, что вывод военных будет обеспечен при условии нахождения на границе сирийской армии, а не турков. Он также отметил, что в договоренности "ни слова не было сказано о выводе протурецких сил с оккупированных территорий".
Напомним, Турция 9 октября ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.
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