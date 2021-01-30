В РПЦ призвали к ответственности за вовлечение подростков в акции протеста

«Детей и подростков сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние, в опасные акции <...> Я думаю, что вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность», - заявил митрополит.

По его мнению, большое число социальных проблем, высокий уровень коррупции в госструктурах не является причиной, по которой нужно призывать подростков выходить на улицы, пишет ТАСС.

Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Перед проведением акций в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» дети и подростки массово получали рассылки с призывами к участию в несанкционированных митингах.

