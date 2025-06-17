«Основная причина — держать ситуацию под контролем. Таджикистан не очень богатая страна, а Россия хочет сохранить свое влияние в регионе, чтобы там не хозяйничал ни Китай, ни кто-либо еще. Именно поэтому мы как старший партнер в проекте взяли на себя финансовые обязательства. Для нас прощать долги не очень приятно, но это лучше, чем отпускать ситуацию в свободное плавание. Геополитически России необходим дружественный Таджикистан, но за это приходится платить, потому что лояльность покупается. Мы списываем долги или сокращаем их в течение времени, а в обмен получаем миллион мелких уступок в военном сотрудничестве, в миграционных вопросах, в совместной внешней политике», — заключил он.

Задолженность у Душанбе возникла перед российско-таджикским предприятием «Сангтудинская ГЭС-1», 75% минус одна акция в котором принадлежит Москве. «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 МВт обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в Таджикистане, которую покупает только государственный энергохолдинг «Барки точик». Общий объем долевого капитала сторон по проекту составляет $847 млн. Срок возврата инвестиций также был продлен с 20 до 35 лет — до 2048 года.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в разговоре с НСН предложил федеральному правительству списать долги республик и областей России.

