«Купили лояльность»: Эксперт объяснил, почему Россия простила долги Таджикистану
Москва получит миллион мелких уступок в других сферах за то, что спишет долги Таджикистана по электроэнергии, заявил НСН Андрей Листовский.
России нужен лояльный Таджикистан, поэтому она может простить ему долги, чтобы получить преимущества в двусторонних отношениях, рассказал НСН гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
Россия спишет Таджикистану 25,3 миллиарда рублей долга за электроэнергию. Это соглашение было утверждено главой Министерства энергетики РФ Сергеем Цивилёвым, о чем стало известно из данных протокола, утвержденного нижней палатой парламента Таджикистана. Эксперт подчеркнул, что эта договоренность имеет геополитическую ценность.
«Основная причина — держать ситуацию под контролем. Таджикистан не очень богатая страна, а Россия хочет сохранить свое влияние в регионе, чтобы там не хозяйничал ни Китай, ни кто-либо еще. Именно поэтому мы как старший партнер в проекте взяли на себя финансовые обязательства. Для нас прощать долги не очень приятно, но это лучше, чем отпускать ситуацию в свободное плавание. Геополитически России необходим дружественный Таджикистан, но за это приходится платить, потому что лояльность покупается. Мы списываем долги или сокращаем их в течение времени, а в обмен получаем миллион мелких уступок в военном сотрудничестве, в миграционных вопросах, в совместной внешней политике», — заключил он.
Задолженность у Душанбе возникла перед российско-таджикским предприятием «Сангтудинская ГЭС-1», 75% минус одна акция в котором принадлежит Москве. «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 МВт обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в Таджикистане, которую покупает только государственный энергохолдинг «Барки точик». Общий объем долевого капитала сторон по проекту составляет $847 млн. Срок возврата инвестиций также был продлен с 20 до 35 лет — до 2048 года.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в разговоре с НСН предложил федеральному правительству списать долги республик и областей России.
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