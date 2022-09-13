«Дошло до гротеска»: В Казахстане объяснили желание отобрать у столицы имя Назарбаева

Ранее с согласия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в проект конституционного закона было внесено предложение о переименовании столицы республики города Нур-Султан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. При этом в 2019 году переименовать Астану в Нур-Султан предлагал сам Токаев в своей инаугурационной речи.

«Казахстанское общество вопиет о переименовании столицы Казахстана. В последние годы происходило активное навязывание казахстанскому народу культа личности, дошло уже до гротеска. Уже и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и Национальный университет обороны названы именем Назарбаева. У нас возник термин «Елбасы» (в переводе с казахского — «лидер нации», «глава государства»). Когда туркменского руководителя наградили титулом «Туркменбаши», мы смеялись над этим карикатурным культом личности. Тогда нам и в голову не могло прийти, что и в нашу страну придёт это позорное явление. Поэтому, на мой взгляд, в Казахстане общество требует «деелбасизации». Если вы заметили, многие казахстанские эксперты, журналисты вообще не употребляют название нынешнее, а говорят: «Казахстанская столица», «столица Казахстана» и так далее. Думаю также, что не только название города следует поменять, но и вернуть прежние имена улицам», — сказал Султанов.

По мнению политолога, президент Токаев в своём стремлении остаться у власти должен прислушаться к воле народа.

«Глава Казахстана объявил о досрочном проведении президентских выборов. Если он хочет получить голоса большинства избирателей, то ему нужно сделать этот шаг по «деелбасизации». По-человечески, конечно, можно понять его стремление увековечить имя предшественника: Назарбаев предложил Токаева на пост президента, Токаев работал очень долгое время под руководством Назарбаева. Но политика — вещь жёсткая, и поэтому надо придерживаться латинской поговорки «Достоверно лишь то, что нет ничего достоверного». Личные отношения нужно всегда убирать на второй план, выполняя волю народа», — подчеркнул собеседник НСН.

Директор КИСИ отметил также, что нельзя забывать уроки истории и возвращаться к ошибкам прошлого.

«Мы прошли через XX съезд КПСС в 1956 году, который осудил культ личности Сталина. Его осудили по инициативе тех, кто окружал Иосифа Виссарионовича. В 1961 году был XXII съезд КПСС, окончательно перевернувший эту неприятную страницу нашей истории. Сегодня Казахстан должен повторить этот урок, пройти через очищение от культа личности одного человека, причём пройти так, чтобы в будущем неповадно было браться за старое», — заключил Султанов.

Ранее президент Казахстана согласился с предложением переименовать Нур-Султан обратно в Астану.

