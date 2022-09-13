Президент Казахстана согласился с предложением переименовать Нур-Султан обратно в Астану

С соответствующей инициативой выступила депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), которая предложила вернуть городу Нур-Султану название Астана.

Парламентарии пояснили, что неправильно «при жизни человека называть его именем город». Также они отметили, что «народ не принял новое название столицы».

Ранее Токаев предложил осенью 2022 года провести внеочередные выборы главы Казахстана, а также ограничит срок полномочий главы государства одним семилетним сроком, пишут «Известия».

