Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины Сибигой

«Он [Сибига] давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником», — подчеркнул Блинкен, добавив, что ожидает личной встречи с украинским министром в предстоящие недели.

В свою очередь, Сибига сообщил в соцсети, что обсудил с Блинкеном способы ускорения поставки военной помощи Киеву, «внедрения формулы мира» и усиления антироссийских санкций.

