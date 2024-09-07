Блинкен поговорил с новым главой МИД Украины Сибигой

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом глава Госдепартамента сообщил в соцсети X.

Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига

«Он [Сибига] давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником», — подчеркнул Блинкен, добавив, что ожидает личной встречи с украинским министром в предстоящие недели.

В свою очередь, Сибига сообщил в соцсети, что обсудил с Блинкеном способы ускорения поставки военной помощи Киеву, «внедрения формулы мира» и усиления антироссийских санкций.

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Фото: telegram.org
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