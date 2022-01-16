Песков: Россия настаивает на прямом ответе в вопросе Украины

«Мы настаиваем на разрешении ситуации, на решении проблемы. У нас слишком много напряжения на границе. У нас слишком много напряжения в этой части Европы», — сказал официальный представитель Кремля. Он считает, что это «чрезвычайно, чрезвычайно опасно».

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности.

