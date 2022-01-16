Песков: Россия настаивает на прямом ответе в вопросе Украины

Москва настаивает на прямом ответе на свои опасения, касающиеся Киева, по причине высокого уровня напряженности, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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«Мы настаиваем на разрешении ситуации, на решении проблемы. У нас слишком много напряжения на границе. У нас слишком много напряжения в этой части Европы», — сказал официальный представитель Кремля. Он считает, что это «чрезвычайно, чрезвычайно опасно».

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков
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