Кулеба: Украина и Россия не достигли решения по прекращению огня
Россия и Украина пока не смогли достичь решения по прекращению огня в рамках военной операции РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В четверг Кулеба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье.
Как отметил украинский министр, переговоры были сложными. Украинская сторона пыталась определить дипломатические методы решения ситуации в стране. На встрече обсуждался в том числе вопрос прекращения огня, однако найти решения этой проблемы пока не удалось.
В то же время министры договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.
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