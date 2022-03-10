Кулеба: Украина и Россия не достигли решения по прекращению огня

Россия и Украина пока не смогли достичь решения по прекращению огня в рамках военной операции РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лавров: Холодный мир лучше холодной войны

В четверг Кулеба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье.

Как отметил украинский министр, переговоры были сложными. Украинская сторона пыталась определить дипломатические методы решения ситуации в стране. На встрече обсуждался в том числе вопрос прекращения огня, однако найти решения этой проблемы пока не удалось.

В то же время министры договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ПереговорыМИД РФМИД УкраиныТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры