Кулеба: Украина и Россия не достигли решения по прекращению огня

В четверг Кулеба и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье.

Как отметил украинский министр, переговоры были сложными. Украинская сторона пыталась определить дипломатические методы решения ситуации в стране. На встрече обсуждался в том числе вопрос прекращения огня, однако найти решения этой проблемы пока не удалось.

В то же время министры договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

