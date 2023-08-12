Кулеба: Украина будет бороться с призывами к переговорам с Россией

Министр предупредил, что будущий политический сезон будет «очень трудным».

«Эти голоса (о переговорах. — НСН) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — заявил Кулеба.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина отвергает мирные переговоры с Россией, так как остановка или «заморозка» конфликта грозит катастрофой киевскому режиму и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

