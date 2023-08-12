Кулеба: Украина будет бороться с призывами к переговорам с Россией
Все больше стран призывают Украину к переговорам с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Министр предупредил, что будущий политический сезон будет «очень трудным».
«Эти голоса (о переговорах. — НСН) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — заявил Кулеба.
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина отвергает мирные переговоры с Россией, так как остановка или «заморозка» конфликта грозит катастрофой киевскому режиму и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru