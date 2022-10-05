Экс-омбудсмен Украины рассказала Вовану и Лексусу про фейки об армии России

Экс-омбудсмен по правам человека на Украине Людмила Денисова призналась в намеренном распространении фейков о российской армии по просьбе разведки. Об этом стало известно из ее беседы с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), позвонившими ей под видом бывшего посла США в России Майкла Макфола. Соответствующая запись опубликована на канале пранкеров в Rutube.

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В ходе разговора Денисова выразила недовольство нынешним омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По ее словам, Лубинец отказался распространять выдуманную историю о тюрьме на Запорожской АЭС.

Также Денисова рассказала, что ее отчеты о якобы зверствах российских военных на Украине помогали политическим деятелям проводить эффективные диалоги в парламентах стран ЕС. После подобных заявлений Евросоюз соглашался оказывать военную помощь украинской армии.

Ранее президент Молдавии в разговоре с Вованом и Лексусом рассказала о подробностях возможной мобилизации в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ombudsman.gov.ua
ТЕГИ:Фейковые НовостиПранкер ВованПранкерыОмбудсмен
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