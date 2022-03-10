Кулеба прибыл в Турцию для разговора с Лавровым
9 марта 202223:48
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для запланированного на 10 марта разговора с Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча, как планируется, должна пройти в турецкой Анталье для обсуждения спецоперации на Украине.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев заявил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.
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9 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru