Кулеба прибыл в Турцию для разговора с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для запланированного на 10 марта разговора с Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров обсудил ситуацию на Украине с госсекретарём Ватикана

Встреча, как планируется, должна пройти в турецкой Анталье для обсуждения спецоперации на Украине.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев заявил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаЛавров
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