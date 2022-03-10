Кулеба прибыл в Турцию для разговора с Лавровым

Встреча, как планируется, должна пройти в турецкой Анталье для обсуждения спецоперации на Украине.



В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Чадаев заявил, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

