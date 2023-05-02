Кулеба: Передача F-16 Киеву будет зависеть от итогов контрнаступления

Он отметил, что Украина непременно получит F-16. По словам Кулебы, если бы у Киева были F-16 сегодня, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Ранее военный аналитик Майкл Пек сообщил изданию Business Insider, что если американские власти примут решение о поставках истребителей F-16, то Россия уничтожит аэродромы Украины в процессе их подготовки к приему самолетов. Пек отметил, что Россия имеет средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары, сообщает «Радиоточка НСН».

