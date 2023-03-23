США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16

Белый дом считает, что Турция должна получить модернизированные американские истребители F-16, потому что это важно для обороноспособности НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Об этом Блинкен заявил во время слушаний в комитете по международным делам палаты американских представителей.

При этом он не уточнил, считают ли Штаты допустимым, может ли Турция в перспективе рассчитывать от Вашингтона более новые истребители F-35.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ТурцияНАТО

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