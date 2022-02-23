Кулеба не ответил на вопрос о разрыве дипотношений Киева с Москвой

«Без комментариев», — заявил Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время Кулеба подчеркнул, что Киев не собирается разворачивать военные операции в Донбассе.

Дипломатические отношения Украины и России были установлены в 1992 году.









