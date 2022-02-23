Кулеба не ответил на вопрос о разрыве дипотношений Киева с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ответил на вопрос о намерении Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Без комментариев», — заявил Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время Кулеба подчеркнул, что Киев не собирается разворачивать военные операции в Донбассе.

Дипломатические отношения Украины и России были установлены в 1992 году.



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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
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