Кудрин заразился коронавирусом
2 декабря 202009:57
Главы Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Twitter. По его словам, тест на ковид у него оказался положительным, но чувствует себя «сносно».
Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru