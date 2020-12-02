Кудрин заразился коронавирусом

Главы Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Twitter. По его словам, тест на ковид у него оказался положительным, но чувствует себя «сносно».

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщает RT.

Между тем, постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию, на которой предоставят информацию по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусАлексей Кудрин
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