Постпредство РФ: в ООН представят российскую вакцину «Спутник V»

Постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию, на которой предоставят информацию по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства в организации Федора Стржижовского.

Мероприятие намечено на 2 декабря. В нем примут участие глава Минздрава России Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Презентация будет проходить в виртуальном режиме.

Какая вакцина лучшая? «Спутник V» сравнили с американским конкурентом

Напомним, в сентябре в ходе выступления на Генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину от COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о своей заинтересованности в российской разработке против коронавируса «Спутник V».

Уточняется, что организация рассматривает возможность внесения российской вакцины в список рекомендуемых. Симао добавил, что решение может быть принято по итогам производственной практики.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусООН
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