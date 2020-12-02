Постпредство РФ: в ООН представят российскую вакцину «Спутник V»

Постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию, на которой предоставят информацию по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства в организации Федора Стржижовского.

Мероприятие намечено на 2 декабря. В нем примут участие глава Минздрава России Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Презентация будет проходить в виртуальном режиме.