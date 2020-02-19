Кудрин рассказал о приходе петербуржцев во власть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как петербуржцы пришли во власть. По его словам, это произошло с тех пор, когда президент России Владимир Путин привел во власть свою команду. Он считает, что приход Путина к власти «сам по себе» уже говорит «о конкурентоспособности этой команды».
При этом глава ведомства признает, что личность нынешнего российского лидера, «его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть», пишет «Газета.ру».
По словам Кудрина, многие из этой команды питерцев были очень сильные люди: Козак, Герман Греф и другие. Он отметил, что эти люди усилили российскую экономику и заметно подняли уровень жизни в стране.
Алексей Кудрин с 1992 по 1993 год был председателем главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. В это время пост главы городской администрации занимал Анатолий Собчак. Кудрин до 1996 года был в должности первого заммэра, а также был членом правительства Петербурга и председателем комитета экономики и финансов городской мэрии, сообщает Ura.ru.
Ранее Кудрин оценил, как коронавирус скажется на экономике России. Согласно его прогнозу, на темпы экономического роста влияние будет в пределах 0,1 – 0,2 %. При этом, по словам Кудрина, эти потери можно нивелировать за счёт других возможностей. Если кабинет министров сумеет ими воспользоваться и нарастит на других факторах потенциал, отечественная экономика прибавит в темпах роста, несмотря на ситуацию с вирусом из Китая.
Российские экономисты в эфире НСН назвали выводы Счетной палаты о влиянии коронавируса на экономику РФ ожидаемыми и раскритиковали деятельность Кудрина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News