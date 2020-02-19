Кудрин рассказал о приходе петербуржцев во власть

По словам Кудрина, многие из этой команды питерцев были очень сильные люди: Козак, Герман Греф и другие. Он отметил, что эти люди усилили российскую экономику и заметно подняли уровень жизни в стране.

Алексей Кудрин с 1992 по 1993 год был председателем главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. В это время пост главы городской администрации занимал Анатолий Собчак. Кудрин до 1996 года был в должности первого заммэра, а также был членом правительства Петербурга и председателем комитета экономики и финансов городской мэрии, сообщает Ura.ru.

Ранее Кудрин оценил, как коронавирус скажется на экономике России. Согласно его прогнозу, на темпы экономического роста влияние будет в пределах 0,1 – 0,2 %. При этом, по словам Кудрина, эти потери можно нивелировать за счёт других возможностей. Если кабинет министров сумеет ими воспользоваться и нарастит на других факторах потенциал, отечественная экономика прибавит в темпах роста, несмотря на ситуацию с вирусом из Китая.

Российские экономисты в эфире НСН назвали выводы Счетной палаты о влиянии коронавируса на экономику РФ ожидаемыми и раскритиковали деятельность Кудрина.

