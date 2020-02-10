Кудрин оценил, как коронавирус скажется на экономике России

10 февраля 202014:21

Распространение нового коронавируса не скажется значительным образом на российской экономике. Такую оценку дал председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин. Согласно его прогнозу, на темпы экономического роста влияние будет в пределах 0,1 – 0,2 %, передает РИА Новости.

При этом, по словам Кудрина, эти потери можно нивелировать за счёт других возможностей. Если кабинет министров сумеет ими воспользоваться и нарастит на других факторах потенциал, отечественная экономика прибавит в темпах роста, несмотря на ситуацию с вирусом из Китая.

Что касается экономики самой КНР, то она, по оценке главы Счетной палаты, сейчас переживает шок. Это обязательно отразится на потреблении и производстве нефти в мире, и, как следствие, скажется на доходах России, пояснил Кудрин.

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Как отмечает RT, ранее глава палаты заявил о практически неизбежном уменьшении выручки России от экспорта нефти в первом квартале текущего года из-за коронавируса.

Между тем, министр образования и науки РФ Валерий Фальков выразил уверенность, что вспышка коронавируса не должна сказаться на научно-техническом сотрудничестве России и Китая.

Фальков анонсировал несколько сотен двусторонних мероприятий, передает URA.RU. Они будут проводиться в связи с объявлением 2020 и 2021 годами российско-китайского научно-технического и инновационного развития.

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ФОТО: pixabay.com
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