Кудрин оценил, как коронавирус скажется на экономике России

Распространение нового коронавируса не скажется значительным образом на российской экономике. Такую оценку дал председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин. Согласно его прогнозу, на темпы экономического роста влияние будет в пределах 0,1 – 0,2 %, передает РИА Новости.

При этом, по словам Кудрина, эти потери можно нивелировать за счёт других возможностей. Если кабинет министров сумеет ими воспользоваться и нарастит на других факторах потенциал, отечественная экономика прибавит в темпах роста, несмотря на ситуацию с вирусом из Китая.

Что касается экономики самой КНР, то она, по оценке главы Счетной палаты, сейчас переживает шок. Это обязательно отразится на потреблении и производстве нефти в мире, и, как следствие, скажется на доходах России, пояснил Кудрин.