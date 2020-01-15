Кудрин оценил стоимость демографического плана Путина

Схожу точку зрения ранее высказал министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, реализация предложенных мер потребует 400-450 млрд рублей.

Ранее глава государства в ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка. Он будет эквивалентен нынешней сумме.

Выплата за второго ребенка будет увеличена на 150 тысяч рублей (до 616 тысяч), за третьего ребенка государство внесет в тело ипотечного кредита семьи 450 тысяч рублей. Кроме того, маткапитал обещают ежегодно индексировать, отмечает «ФедералПресс».

Также в ходе послания Путин предложил ввести выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

