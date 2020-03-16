КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправке к Конституции соответствует основному закону страны. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что в заключении КС отмечается, что закон о поправке к Конституции соответствует ее статьям 1, 2 и 9. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно.

Напомним, в январе этого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Они, в частности, предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.