КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал, что закон о поправке к Конституции соответствует основному закону страны. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что в заключении КС отмечается, что закон о поправке к Конституции соответствует ее статьям 1, 2 и 9. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно.
Напомним, в январе этого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Они, в частности, предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
Закон о поправках к Конституции был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ предусматривает, что поправки вступят в силу только по итогам всероссийского голосования 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН спрогнозировал и объяснил высокую явку россиян.
«Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — заявил эксперт.
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