Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения. По словам Пескова, «вопрос в пропорции тех, кто поддерживает и не поддерживает» изменение Конституции, а её мы узнаем на голосовании».
Напомним, 14 марта Совет Федерации утвердил решения всех 85 российских регионов об одобрении закона о поправке к Конституции. В Конституционный суд поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке конституционности документа, отмечает RT.
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в эфире НСН спрогнозировал и объяснил высокую явку россиян.
«Поправки сформулированы на основе предложений людей. Это действительно народные поправки в Конституцию. Поэтому то, что социологи прогнозируют высокую явку, это, на мой взгляд, вполне оправдано. Людям действительно небезразлично то, как страна будет жить ближайшие десятилетия», — заявил эксперт.
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