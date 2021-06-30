Путин рассказал, что его беспокоит на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами, что в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины западные страны «приперлись» к российским границам.
«Меня беспокоит другое: начало военного освоения территории Украины. Это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и её народов», - объяснил глава государства.
Путин объяснил, что по Конституции на Украине нельзя строить военные базы, но можно, например, учебные центры.
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