Путин рассказал, что его беспокоит на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами, что в ответ на прекращение военных учений РФ у границ Украины западные страны «приперлись» к российским границам.

«Меня беспокоит другое: начало военного освоения территории Украины. Это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и её народов», - объяснил глава государства.

Путин объяснил, что по Конституции на Украине нельзя строить военные базы, но можно, например, учебные центры.

