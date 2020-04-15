Сенатор поставил в пример норвежского депутата, понявшего крымчан
Сергей Цеков поблагодарил норвежского депутата за обращение к крымчанам на фоне коронавирусной пандемии и заявил, что народ Крыма справится с этой проблемой благодаря своей сплочённости.
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер обратился к жителям Крыма на фоне отмены международной конференции «Друзья Крыма» из-за коронавируса. Он призвал крымчан сплотиться перед лицом этой проблемы. Вебер также добавил, что крымчане обязательно справятся с коронавирусом, однако для этого надо «переждать и выполнять все решения властей».
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН прокомментировал обращение норвежского политика и заявил, что коронавирусную пандемию крымчане победят благодаря своей сплочённости.
«Очень хорошее обращение. Человек абсолютно объективно оценивает ситуацию в Крыму и является его другом, судя по тону обращения. Он явно понимает, что крымчане очень сплочённые люди и спасибо ему за такое обращение. Мы доказали свою сплочённость ещё в 2014 году на референдуме по воссоединению с Россией и впоследствии все проблемы благодаря этому преодолевали. Текущую ситуацию с коронавирусом мы преодолеем именно будучи сплочёнными и дружными», - сказал Цеков.
Также он выразил надежду, что со временем, таких друзей как Хендрик Вебер в международном сообществе станет больше.
«Капля камень точит. Я рад, что помимо огромного количества людей, которые не понимают ситуацию в Крыму, находятся люди, которые объективно оценивают ситуацию. Я думаю, что постепенно будет множится число людей, объективно понимающих процессы, которые проходили и проходят в Крыму. И поймут, наконец, что крымчане сделали свой выбор осознанно и нас никто не заставлял голосовать за воссоединение Крыма с Россией. И чем больше будет таких людей, особенно среди политиков, тем лучше будет и для нас с Россией и для мирового сообщества», - сообщил сенатор.
Ранее стало известно, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции православные храмы в Крыму временно закроются для посещений граждан. Это продлится в период с 15 по 19 апреля включительно, а доступ к религиозным обрядам и церемониям будет организован посредством онлайн-трансляции, сообщает «КИА».
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