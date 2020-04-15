Сенатор поставил в пример норвежского депутата, понявшего крымчан

«Очень хорошее обращение. Человек абсолютно объективно оценивает ситуацию в Крыму и является его другом, судя по тону обращения. Он явно понимает, что крымчане очень сплочённые люди и спасибо ему за такое обращение. Мы доказали свою сплочённость ещё в 2014 году на референдуме по воссоединению с Россией и впоследствии все проблемы благодаря этому преодолевали. Текущую ситуацию с коронавирусом мы преодолеем именно будучи сплочёнными и дружными», - сказал Цеков.

Также он выразил надежду, что со временем, таких друзей как Хендрик Вебер в международном сообществе станет больше.

«Капля камень точит. Я рад, что помимо огромного количества людей, которые не понимают ситуацию в Крыму, находятся люди, которые объективно оценивают ситуацию. Я думаю, что постепенно будет множится число людей, объективно понимающих процессы, которые проходили и проходят в Крыму. И поймут, наконец, что крымчане сделали свой выбор осознанно и нас никто не заставлял голосовать за воссоединение Крыма с Россией. И чем больше будет таких людей, особенно среди политиков, тем лучше будет и для нас с Россией и для мирового сообщества», - сообщил сенатор.

Ранее стало известно, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции православные храмы в Крыму временно закроются для посещений граждан. Это продлится в период с 15 по 19 апреля включительно, а доступ к религиозным обрядам и церемониям будет организован посредством онлайн-трансляции, сообщает «КИА».

