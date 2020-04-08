Крым - не Донбасс. В Совфеде не сомневаются, что Россия не обменяет полуостров на санкции

Шанс на прекращение войны в Донбассе увидели в пандемии коронавируса три бывших посла США на Украине. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в статье, которую опубликовал портал NPR, выразили мнение, что распространение коронавируса и коллапс цен на нефть сделают российского президента Владимира Путина более склонным принять предложение США и их союзников прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе и начать выполнять минские договоренности в обмен на снятие санкций, наложенных на Россию из-за конфликта в Донбассе.

Дипломаты призвали президента США Дональда Трампа сделать такое предложение Путину. Также они отметили, что если бы Путин согласился на уход из Крыма, то стоило отменить и санкции за присоединение полуострова. Но главный вопрос - это реальный, по мнению бывших послов, шанс на прекращение войны в Донбассе в обмен на снятие с России части санкций Запада.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил мнение, что американским дипломатам вообще не стоило упоминать Крым в своей статье.