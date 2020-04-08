Крым - не Донбасс. В Совфеде не сомневаются, что Россия не обменяет полуостров на санкции
Сенатор от Крыма в эфире НСН выразил мнение, что американским дипломатам вообще не стоило упоминать Крым в своей статье о прекращении войны в Донбассе в обмен на снятие санкций с России.
Шанс на прекращение войны в Донбассе увидели в пандемии коронавируса три бывших посла США на Украине. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в статье, которую опубликовал портал NPR, выразили мнение, что распространение коронавируса и коллапс цен на нефть сделают российского президента Владимира Путина более склонным принять предложение США и их союзников прекратить поддержку сепаратистов в Донбассе и начать выполнять минские договоренности в обмен на снятие санкций, наложенных на Россию из-за конфликта в Донбассе.
Дипломаты призвали президента США Дональда Трампа сделать такое предложение Путину. Также они отметили, что если бы Путин согласился на уход из Крыма, то стоило отменить и санкции за присоединение полуострова. Но главный вопрос - это реальный, по мнению бывших послов, шанс на прекращение войны в Донбассе в обмен на снятие с России части санкций Запада.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил мнение, что американским дипломатам вообще не стоило упоминать Крым в своей статье.
«Эти три посла вроде бы являются частью американской политической элиты. По таким рассуждениям можно судить, какое у нее состояние. Это совершенно некомпетентные люди, которые делают совершенно алогичные выводы. Ситуация с пандемией складывается во всем мире – в Европе, в России, на Украине. Она подтверждает и укрепляет правильность воссоединения Крыма с Россией, правильность решения крымчан, которые в 2014 году провели референдум за воссоединение Крыма с Россией. Если сравнивать ситуацию на Украине и в России, то на Украине по результатам этой пандемии будет полная катастрофа. Не только из-за распространения коронавируса, а с точки зрения решения множества внутренних экономических и социальных проблем. Россия выступает как монолитное государство, в России очень четкая система борьбы с вирусом. Крымчане чувствуют единство с Россией. Так что выводы совершенно обратные: как здорово, что мы сегодня вместе с Россией!» - заявил член Совфеда.
Ранее Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над заявлениями в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.
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