Крым ответил на слова президента Казахстана об аннексии республики
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. В интервью газете Deutsche Welle он сообщил, что воссоединение Крыма с Россией не является аннексией. Ответ Аксенов опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сообщает КИА.
«Это очень вaжное и знaковое зaявление, которое, безусловно, будет способствовaть рaзрушению мифов о Крыме, создaнных aнтироссийской пропaгaндой. Мы, крымчaне, блaгодaрны руководству Кaзaхстaнa зa честную и объективную позицию, зa глубокое понимaние ситуaции», — написал он.
Также Асенов добавил, что именно Казахстан наравне с Украиной и Белоруссией является лидером по числу туристов, которые посещают Крым.
Ранее НСН писала, что Казахстан отказался считать аннексией присоединение Крыма к России пять лет назад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что тяжесть слова «аннекция» не сопоставима с произошедшим. Токаев также добавил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине.
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