Крым ответил на слова президента Казахстана об аннексии республики

«Это очень вaжное и знaковое зaявление, которое, безусловно, будет способствовaть рaзрушению мифов о Крыме, создaнных aнтироссийской пропaгaндой. Мы, крымчaне, блaгодaрны руководству Кaзaхстaнa зa честную и объективную позицию, зa глубокое понимaние ситуaции», — написал он.

Также Асенов добавил, что именно Казахстан наравне с Украиной и Белоруссией является лидером по числу туристов, которые посещают Крым.

Ранее НСН писала, что Казахстан отказался считать аннексией присоединение Крыма к России пять лет назад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что тяжесть слова «аннекция» не сопоставима с произошедшим. Токаев также добавил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине.

