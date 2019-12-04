Казахстан отказался верить в аннексию Крыма
Казахстан отказался считать аннексией присоединение Крыма к России пять лет назад. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Он пояснил, что тяжесть слова «аннекция» не сопоставима с произошедшим. Токаев также добавил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине. Такую реакцию он объяснил доверием к России, благодаря которой происходящее воспринималось через призму мудрости и порядочности российского руководства.
Токаев добавил, что инициатива провести минские переговоры исходила от бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом он назвал минские соглашения «единственным правовым документом», который может привести к урегулированию конфликта на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что не согласен с порядком действий, который прописан в Минских соглашениях, и пообещал решить противоречие. В частности, он не одобрил установление контроля Киева над границей с российской стороной после выборов в Донбассе. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН пояснил, что предложения украинского главы государства нацелены на пересмотр Минских соглашений целиком.
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