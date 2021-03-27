Крым подаст в суд на Украину из-за блокад полуострова

Ранее Константинов заявлял, что в первой половине года крымские власти планируют подать в суд на организаторов водной блокады полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила почти 1,5 трлн рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад», — рассказал Константинов.

По мнению спикера, ущерб от блокады исчисляется триллионами. Кроме того, Константинов призвал международное сообщество обратить внимание на действия Киева, назвав их «попыткой устроить геноцид в Крыму».

Как отметил спикер, в дальнейшем крымские власти могут подготовить еще один иск об уничтожении инфраструктуры региона в составе Украины.

