Опальный схиигумен Сергий потребовал отставки патриарха Кирилла
Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под церковный суд за скандальные заявления, потребовал отставки предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла и двух митрополитов.
«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», - сказал опальный священнослужитель.
Ранее Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила его права ношения наперсного креста после ряда скандальных заявлений.
Так клирик проклял тех, кто закрывал храмы в период пандемии, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. Кроме того, он является воинствующим ковид-диссидентом и в принципе отрицает опасность заболевания.
Помимо церковного суда, на схиигумена завели дело правоохранительные органы по административной статье о распространении фейков.
Также стоит отметить, что схиигумена называют бывшим духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом у него есть и другие влиятельные последователи.
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