Опальный схиигумен Сергий потребовал отставки патриарха Кирилла

Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под церковный суд за скандальные заявления, потребовал отставки предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла и двух митрополитов.

«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», - сказал опальный священнослужитель.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила его права ношения наперсного креста после ряда скандальных заявлений.

Хоккеист Дацюк оказался в захваченном экс-духовником Поклонской храме

Так клирик проклял тех, кто закрывал храмы в период пандемии, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. Кроме того, он является воинствующим ковид-диссидентом и в принципе отрицает опасность заболевания.

Помимо церковного суда, на схиигумена завели дело правоохранительные органы по административной статье о распространении фейков.

Также стоит отметить, что схиигумена называют бывшим духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом у него есть и другие влиятельные последователи.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕкатеринбургПравославиеРПЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры