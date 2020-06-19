Опальный схиигумен Сергий потребовал отставки патриарха Кирилла

Так клирик проклял тех, кто закрывал храмы в период пандемии, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. Кроме того, он является воинствующим ковид-диссидентом и в принципе отрицает опасность заболевания.



Помимо церковного суда, на схиигумена завели дело правоохранительные органы по административной статье о распространении фейков.



Также стоит отметить, что схиигумена называют бывшим духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом у него есть и другие влиятельные последователи.

