Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Англии с социальным подтекстом

9 декабря 201920:34

Известный во всем мире художник стрит-арта, работающий под псевдонимом Бэнкси, поделился новым граффити на рождественско-социальную тематику.

Видео с новым произведением искусства он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На видео изображен городской бездомный на лавочке, от которой на стене продолжается граффити с летучими оленями повозки Санты-Клауса.

«Боже, благослови Бирмингем. За те 20 минут, что мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие угостили его горячим напитком, двумя шоколадками и зажигалкой-и он ни разу ни о чем не попросил», - подписал он публикацию.


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ФОТО: Instagram Banksy
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