Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Англии с социальным подтекстом

Видео с новым произведением искусства он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На видео изображен городской бездомный на лавочке, от которой на стене продолжается граффити с летучими оленями повозки Санты-Клауса.

«Боже, благослови Бирмингем. За те 20 минут, что мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие угостили его горячим напитком, двумя шоколадками и зажигалкой-и он ни разу ни о чем не попросил», - подписал он публикацию.



