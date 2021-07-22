Матерное граффити с Лавровым появилось в Лондоне
Граффити с изображением главы МИД России Сергеем Лавровым появилось в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Рядом с изображением российского министра имеется надпись «Who are you to fucking lecture me?», что в переводе на русский означает «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?».
Это высказывание действительно принадлежит Лаврову. Глава МИД РФ сам рассказал, что произнёс её во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. По его словам, в ответ на требование министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда договориться с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, он заявил «Не читай мне лекций».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал, что уход американских военных из Афганистана проваленной миссией, что открыто признаётся и в самих США, сообщает RT.
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