Матерное граффити с Лавровым появилось в Лондоне

Граффити с изображением главы МИД России Сергеем Лавровым появилось в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Рядом с изображением российского министра имеется надпись «Who are you to fucking lecture me?», что в переводе на русский означает «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?».

Это высказывание действительно принадлежит Лаврову. Глава МИД РФ сам рассказал, что произнёс её во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. По его словам, в ответ на требование министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда договориться с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, он заявил «Не читай мне лекций».

