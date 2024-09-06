В Молдавии приостановила работу система переводов «Золотая корона»
Молдавские банки перестали принимать и отправлять денежные переводы через систему «Золотая корона». Об этом сообщает РИА Новости.
В кредитных организациях указывают, что услуги приостановлены «на неопределенный период».
Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в своём Telegram-канале напомнил, что США ввели санкции против разработчика ПО для «Золотой короны».
«Многие наши сограждане, трудящиеся за границей, не могут отправить домой заработанные деньги. Переводы от них зачастую — единственный источник дохода для детей и родителей, оставшихся в стране», - заключил он.
Ранее Банки Грузии возобновили работу с российским сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru