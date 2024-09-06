В Молдавии приостановила работу система переводов «Золотая корона»

В кредитных организациях указывают, что услуги приостановлены «на неопределенный период».

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в своём Telegram-канале напомнил, что США ввели санкции против разработчика ПО для «Золотой короны».

«Многие наши сограждане, трудящиеся за границей, не могут отправить домой заработанные деньги. Переводы от них зачастую — единственный источник дохода для детей и родителей, оставшихся в стране», - заключил он.

Ранее Банки Грузии возобновили работу с российским сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».