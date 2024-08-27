Банки Грузии возобновили работу с сервисом «Золотая корона»
Банки Грузии возобновили работу с российским сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций, рассказал глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе в интервью грузинскому агентству Interpressnews.
По его словам, после проведенного расследования было установлено, что система «Золотая корона» не подвержена санкциям. На данный момент работа системы полностью восстановлена.
Ранее грузинские банки перестали перечислять денежные переводы, поступившие через российскую систему быстрого перевода денег. Финансовые организации объяснили задержку «техническими причинами». Однако неофициально связывали перебои в работе системы с санкциями США.
При этом также сообщалось, что за последний год объем денежных переводов из России в Грузию упал на 69%. Показатель опустился до отметки в 367,3 миллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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